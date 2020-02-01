الأربعاء المقبل.. موعد النطق بالحكم في قضية عزل ترامب

2020/02/01 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن النطق بالحكم في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ سيتم يوم الأربعاء المقبل.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عدّة عن مصادر برلمانية قولها إنّ محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله من منصبه ستنتهي الأربعاء بتصويت يتوقّع أن يفضي إلى تبرئته من التهمتين الموجّهتين إليه.وأضافت المصادر لهذه الوسائل […]

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