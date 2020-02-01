السيد علي خامنئي يزور مرقد مفجر الثورة الامام الخميني (ره)

2020/02/01 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا مع انطلاق احتفالات عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران زار قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم السبت مرقد مهندس الثورة الاسلامية الامام الراحل (ره) وقبور الشهداء .وقرأ قائد الثورة الاسلامية الفاتحة على روح الامام الراحل (ره) وارواح شهداء الثورة سائلا المولى العلي القدير لهم بعلو الدرجات.[…]

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