بلاسخارت تكشف عن خارطة طريق اممية لخلق عراق آمن ومستقر

2020/02/01 | 11:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، عن وجود خارطة طريق اممية سيتم عرضها على مجلس الامن لخلق عراق آمن ومستقر....

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