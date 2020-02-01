البرلمان العراقي يستذكر

2020/02/01 | 11:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قال الأمين العام للبرلمان العراقي سيروان عبدالله سيريني، إن المجزرة التي وقعت في أربيل عام 2004 طالت قادة ومناضلين ضحوا بحياتهم في مقارعة الظلم والاستبداد.

وفي مثل هذا اليوم قبل 16 عاماً فجر انتحاريان نفسيهما داخل مقري الحزبين الرئيسيين خلال استقبال المهنئين في أول أيام عيد الأضحى.



وأودى التفجيران بحياة ما لا يقل عن 117 شخصاً وإصابة نحو 133 آخرين بينهم قادة حزبيون رفيعون ومدنيون.

وقال سيريني في بيان "نستذكر في هذا اليوم بمشاعر الحزن والأسى الذكرى 16 للجريمة الإرهابية النكراء التي أقدمت عليها قوى الشر والإرهاب والظلام باستهداف كوكبة من المناضلين والمسؤولين والمواطنين في مدينة أربيل عام 2004، حيث اقدم انتحاريان مجرمان بتفجير نفسيهما وسط هذه الجموع التي لبت نداء ربها وكتبت لهم الشهادة بأروع صورها".

وتابع "لقد كان من بين الشهداء، قادة ومناضلين ممن ضحوا بحياتهم بالغالي والنفيس في مقارعة الظلم والاستبداد خلال العقود التي ناضلوا وكافحوا فيها مع بقية إخوانهم المناضلين".

وأضاف سيريني "في هذه المناسبة الأليمة والمحزنة نقف بكل خشوع إجلالا وإكبارا لأرواح شهداء الأول من شباط وكافة شهداء الحركة التحررية الكوردستانية الذين ضحوا بحياتهم من اجل قضية شعبهم، مسطرين أروع صور ومعاني التضحية والفداء".

وقال سيريني "إننا سائرون على نفس الطريق الذي بدأوه وانتهوا به، من اجل أن ينعم شعب كوردستان بالأمن والأمان والرفاه ونعاهد شعبنا الكوردي وقيادته الوطنية بمواصلة المسيرة النضالية لتحقيق اهدافنا في الحرية والديمقراطية، فألف تحية لشهداء هذه الفاجعة وشهداءنا على مر التاريخ".

ومن بين المسؤولين الذين قضوا في التفجيرين، سامي عبد الرحمن الذي كان يشغل وقتئذ منصب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان وشوكت شيخ يزدين وزير شؤون مجلس الوزراء الى جانب أكرم منتك محافظ أربيل، فضلاً عن كوادر حزبية ومهنئين.

وجرت اليوم مراسم إحياء الذكرى في منتزه سمي باسم "الشهيد سامي عبد الرحمن" الذي أصبح فيما بعد أكبر متنزه في إقليم كوردستان وعموم العراق.

ووضع رئيس حكومة إقليم كوردستان وعدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين أكاليل من الزهور على النصب التذكاري للضحايا.

ومثلما جرت العادة في كل عام، حضر المراسيم معظم ممثلي البعثات الدبلوماسية في الإقليم على الرغم هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.





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