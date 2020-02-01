المرور تمدد الدوام في أقسام التسجيل والمشروع الوطني ببغداد

2020/02/01 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، تمديد ساعات الداوم في أقسام التسجيل والمشروع الوطني في بغداد.

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