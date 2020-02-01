مخطط امريكي لتكليف يدهم الاولى لرئاسة العراق والمتظاهرون يردون: “نريد عراقي”

2020/02/01 | 11:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة “العهد نيوز” على معلومات تفيد بوجود مخطط امريكي لتكليف مصطفى الكاظمي بمنصب رئاسة الحكومة العراقية والذي هو اليد الاولى لهم في البلاد.وياتي تنفيذ هذا المخطط عبر لافتات مؤيدة للكاظمي يتم رفعها في ساحات الاعتصام السلمية عبر عصابات الجوكر الامريكي المتغلغلة بهذه الساحات والهتاف له من اجل تكليفه برئاسة الحكومة.ولكن ما افصح […]

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