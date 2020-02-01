بالصور.. بلدية الناصرية تطلق حملة لتنظيف الجسور ورفع النفايات

2020/02/01 | 11:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية بلدية الناصرية، اليوم السبت، عن تنفيذ حملة موسعة خدمات مربع المدينة لتنظيف جسور المدينة والشوارع والتقاطعات.وقال مدير بلدية الناصرية قحطان عدنان، إن “الكوادر ستقوم برفع النفايات والانقاض وبقايا حرق الاطارات من الشوارع وجعل جميع الطرق سالكة لحركة تنقل المركبات بدون معوقات وبالتعاون مع المتظاهرين”.واشار عدنان الى ان “كوادر بلدية الناصرية ستعمل […]

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