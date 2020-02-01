وزير الخارجية الروسية يبحث مع السفير الأمريكي العلاقات الثنائية

2020/02/01 | 11:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، مع السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا جون ساليفان، العلاقات الروسية الأمريكية وآفاق تطويرها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان ان لافروف عبر للسفير الأمريكي عن أمله بأن يساعد عمله على تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية وتعزيز التفاعل بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبها، أصدرت السفارة الأمريكية بيانا جاء فيه، "لقاء اليوم الذي حمل طابعا بناء، هو استمرار للحوار بين الدبلوماسيين حول القضايا الثنائية والمتعددة، بما فيها مكافحة الإرهاب والوضع في الشرق الأوسط ومراقبة انتشار الأسلحة".

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