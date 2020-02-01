اجلاء 42 تركيا من ووهان الصينية

2020/02/01 | 11:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، اليوم السبت، أن الطائرة الخاصة المرسلة لإجلاء الرعايا الأتراك من مدينة ووهان الصينية، أقلعت وعلى متنها 42 شخصا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير التركي، اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال قوجه إن "الطائرة المرسلة لإجلاء المواطنين أقلعت من ووهان، وعلى متنها 42 شخصا (بينهم مواطنون من أذربيجان، وألبانيا، وجورجيا) فيما تراجع 6 أشخاص من قرار العودة بمحض إرادتهم".

وأشار قوجه إلى عدم ملاحظة أيا من أعراض "كورونا" لدى الأشخاص الذين يجري إجلائهم، عقب إخضاعهم لفحص طبي من قبل فريق طبي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، وصول طائرة عملاقة تابعة للقوات المسلحة، فجر السبت، مدينة ووهان التابعة لمقاطعة "خوبي"؛ لإجلاء الرعايا الأتراك، في ظل انتشار فيروس "كورونا الجديد" في المدينة.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة على متنها فريق طبي يشرف على فحص ومراقبة الحالة الصحية للمواطنين الأتراك في طريق العودة إلى البلاد.

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