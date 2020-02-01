2020/02/01 | 11:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالىاعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، السبت، عن انطلاق عملية أمنية في منطقة الصفرة شمالي المحافظة.وقال الشمري في بيان ، إن "قوة أمنية مشتركة من اقسام شرطة العظيم وقره تبة والمنصورية وفوج حفظ القانون وفوج طوارى ديالى النموذجي وقسم مكافحة المتفجرات والاتصالات والكلاب البوليسية والجهد الهندسي، شرعت لتفتيش منطقة الصفرة والمناطق المحيطة بها شمالي المحافظة.واضاف، ان "العملية الامنية تهدف لملاحقة فلول داعش الارهابية في منطقة الصفرة من قرية ام الحوالي الى معسكر عائشة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية أمنية شمالي ديالى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية أمنية شمالي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).