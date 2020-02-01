قانوني: ٢٥ شكوى قدمت للجنائية الدولية على مسؤولين عراقيين يحملون جنسيات اجنبية

2020/02/01 | 11:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، عن تقديم 25 دعوى قضائية الى المحكمة الجنائية الدولية، على مسؤولين عراقيين يحملون جنسيات اجنبية.

وكتب التميمي على صفحته بموقع "فيسبوك" وتابعته، "الغد برس" قائلا ان "هناك نقطة تحول خطيرة، بالرغم أن العراق غير منظم إلى اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية الا ان هناك ٢٥ شكوى قدمت لهذه المحكمة على مسؤولين عراقيين يحملون جنسيات اجنبية".

وأضاف انه "يمكن لمجلس الأمن إحالة هذا الملف إلى هذه المحكمة الجنائية وفق صلاحياته الواسعة في ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف ان "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفق المادة ٢٨ من قانون المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدا ان "الأمم المتحدة تتدخل عندما تعجز قوانين الدول عن حل مشاكلها وتتفاقم".

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