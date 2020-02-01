فلاح أمين الرهيمي - الضمير الإنساني بين الشعب والدولة

2020/02/01 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي لا يوجد في جسم الإنسان عضو اسمه (الضمير) وإنما توجد روادع صار يرمز عليها بالضمير وهي (الرادع الديني والرادع الاجتماعي والرادع الأخلاقي) ...والأكثرية من الشعب نهش جسمها الجوع والحرمان والقهر والطائفية والفساد الإداري فاستعملت حقها بالتظاهر السلمي من أجل أن يوصل صرخته للدولة لكي تستجيب له ...فتضاربت وتناقضت مطاليبها المشروعة مع مصلحة الدولة ...نواب الشعب الذين تحمَّل الشعب حر الصيف وزمهرير الشتاء......

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