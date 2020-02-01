خليل اندراوس - بمناسبة 100 عام على الحركة الشيوعية في البلاد

2020/02/01 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس يعاني عصرنا الحالي من تراجع للفكر التقدمي الانساني، أمام هجمة الاعلام الغربي الرأسمالي، الذي حول قيمة الربح والاستهلاك الى قيمة إنسانية عليا، مشوهة ومعمقة بذلك الفوارق بين الدول الغنية والدول الفقيرة، وبين الأغنياء والفقراء، وحولت العالم بشكل أعمق وأشرس الى غابة، يقتل القوي فيها الضعيف، مفككة العلاقات الاجتماعية، ومحولة الأنا الى قيمة عليا، بديلة للقيم الإنسانية من عدالة اجتماعية واخاء وتضامن......

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