شرطة كربلاء لـ”العهد نيوز”: القبض على 33 متهم مطلوب وفق مواد قانونية مختلفة

2020/02/01 | 11:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة محافظة كربلاء المقدسة، عن القاء القبض على 33 متهم مطلوب وفق مواد قانونية مختلفة.وقال المتحدث باسم شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، انه “بناءً على توجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني، ونتيجة الممارسات والفعاليات الامنية تمكنت المراكز الامنية بالاشتراك مع مفاصل قيادة الشرطة من القبض […]

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