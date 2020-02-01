2020/02/01 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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نائب: حكومة تصريف الأعمال مسؤولة عن تأخر صرف رواتب الموظفين

يتبع .



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