رئيس لجنة برلمانية يتهم ’’أطرافاً’’ بمنع النازحين من العودة إلى المناطق المحررة

2020/02/01 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهم رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، السبت (01 كانون الثاني 2020)، أطرافاً أسماهم بـ’’المليشيات’’ بمنع عودة النازحين إلى ديارهم في المناطق المحررة.

وقال الدهلكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "استمرار الاهمال الحكومي لملف النازحين وتعامل الدوائر المعنية بهذا الملف على انه ثانوي، امر لايمكن السكوت عليه".

وحذر الدهلكي من "اجراءات رادعة بحال عدم ايجاد الوسائل الكفيلة بحفظ حياة المواطنين وكرامتهم وتوفير ابسط سبل العيش والامان لهم".

وأضاف، ان "الاهمال الحكومي وعدم الاكتراث بعودة النازحين الى مناطقهم الامنة كان سببا في وفاة طفلة بعمر ثلاث سنوات مع فتاة بعمر 18 عاما حرقا داخل خيمتهم في منطقة الحبانية غربي العراق".

وتابعة رئيس لجنة الهجرة ان "تلك العوائل والبالغ عددها نحو 350 عائلة هربت من بطش المليشيات التي تسيطر على مناطقهم المحررة وتمنعهم من العودة اليها في صمت وتخاذل حكومي لم نسمع به او نراه الا في العراق الاسير لتلك المليشيات"، حسب تعبيره.

وأوضح، ان "هذا الوضع المخزي لا يمكن السكوت عليه اكثر، كما ان كرامة الشعب وارواحهم اغلى لدينا من تلك المليشيات ومن يقودها او يصفق لها او يمنحها الشرعية"، مشددا على ان "مجلس النواب والوزارات المعنية بملفي النازحين والامن عليهم جميعا وضع النقاط على الحروف واتخاذ قرار بحفظ سيادة العراق والوقوف ضد من يمنع عودة النازحين".

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