مستشار عبد المهدي يكشف معوقات فرص الاستثمار في العراق

2020/02/01 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

كشف مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، السبت (01 شباط 2020)، عن المعوقات التي توا...





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