كردستان تمنع دخول الأجانب الذين سافروا إلى الصين بعد منتصف الشهر الماضي

2020/02/01 | 11:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قررت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، السبت، منع دخول الأجانب القادمين من الصين.وقالت الوزارة في بيان، إن "الداخلية دعت مواطني الاقليم الى عدم السفر الى الصين ومنعت ودخول الاجانب من المنافذ الحدودية المسافرين الى الصين بعد 14 كانون الثاني".وكان مدير مطار البصرة الدولي، سمير يونس، أعلن الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، صدور امر بعدم دخول اي شخص يحمل الجنسية الصينية للعراق .وقال يونس في بيان مقتضب، إن "سلطة المطار الامنية وجهت بعدم استقبال أي شخص يحمل الجنسية الصينية إلى العراق".

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