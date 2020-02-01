مصر : مصرع عروسين ليلة زفافهما

2020/02/01 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفادت وسائل إعلام، يوم السبت، أن عروسين مصريين لقيا مصرعهما اختناقًا بالغاز في منطقة الشرابية، بعد يوم واحد من زفافهما.وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.وتلقت المباحث الجنائية بالقاهرة بلاغا من قسم شرطة الشرابية مفاده ورود بلاغ من أهالى عزبة بلال قرروا فيه انبعاث رائحة غاز من داخل شقة […]

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