2020/02/01 | 12:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون: معتصمو الساحات يلوحون بهذا الأمر في حال لم يتم اختيار مرشح للرئاسة وفقا لشروطهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 12:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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