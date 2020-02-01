2020/02/01 | 12:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بعد 9 سنوات من مفاوضات متعثرة وتوتر بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بات من المنتظر أن يسدل الستار على أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق قريبا.اتفاق مبدئي بين الدول الثلاث، بعد مفاوضات مضنية استمرت 4 أيام في واشنطن، عرابة الاتفاق.اتفاق لم تكتمل أركانه بعد، على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق شبه نهائي حول سد النهضة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق شبه نهائي حول سد النهضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).