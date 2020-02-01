ترجيحات بتكليف علاوي برئاسة الوزراء اليوم

2020/02/01 | 12:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد رجحت النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت , اليوم السبت , تكليف محمد توفيق علاوي اليوم, مشيرة الى ان اغلب الكتل السياسية اتفقت على تسميته للمنصب في وقت سابق.وقالت جودت, ان “هناك مؤشرات مؤكدة تفيد بان رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء المقبل خلال الساعات […]

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