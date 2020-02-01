فيديو : إبنة الفنانة “ماجدة الصباحي”: رفعت قضية حجر على والدتي حفاظا على ممتلكاتها

2020/02/01 | 12:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ فى أول لقاء تليفزيونى لها ، كشفت الفنانة غادة نافع ، إبنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي ، بعض الحقائق الذى لايعرفها البعض .حيث أوضحت غادة نافع ، سبب رفعها قضية حجر على والدتها الراحلة ، خلال لقائها ببرنامج “معكم منى الشاذلى” المذاع على فضائية cbc ، فى حلقة أمس ، أنها […]

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