2020/02/01 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-السليمانية

أفاد مراسل (بغداد اليوم) في محافظة السليمانية، السبت (01 شباط 2020)، بتساقط الثلوج بصورة كثيفة في معظم مناطق السليمانية وشوارعها الرئيسة.

وقال مراسلنا، إن مدينة السليمانية شهدت ليلة أمس تساقط الثلوج وبكثافة، على مركز المدينة والجبال المحيطة بها وتحديداً جبل أزمر وقرده داغ وكويزه.





وأضاف، أن مشهد الثلوج طغى على معظم مناطق المدينة، وشوارعها الرئيسة، وحدائقها العامة، فيما أبدى المواطنون فرحهم الغامر وخرجوا مع عوائلهم لالتقاط الصور التذكارية.





بدورها، أعلنت مديرية التربية في المحافظة، تعطيل الدوام الرسمي اليوم السبت وذلك لصعوبة وصول السيارات والطلبة الى مدارسهم.

بغداد اليوم-متابعة

كشف مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، السبت (01 شباط 2020)، عن المعوقات التي تواجه فرص الاستثمار في العراق، مشيراً الى أن قانون الاستثمار في العراق هو أحسن القوانين بين مثيلاته في الدول المجاورة.

وقال صالح ف

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، السبت (01 شباط 2020)، بأن أهالي المناطق الحدودية في محافظة البصرة مع دولة الكويت استشعروا بهزة أرضية فجر اليوم.

وقال مراسلنا، إن أهالي غرب وجنوب محافظة البصرة، وخور الزبير، وسفوان، وام قصر، استشعروا

بغداد اليوم- بغداد

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، السبت (01 شباط 2020)، قرب إطلاق الدرجات الوظيفية المخصصة للمديريات التابعة لها خلال العام الحالي.

وقال العطا في تصريح صحفي، إن "المحافظة ستطلق قريبا الدرجات الوظيفية للعام الحالي 2020 ضم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. الثلوج تغطي معظم مناطق السليمانية والعائلات تعبّر عن فرحتها بهذه الطريقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. الثلوج تغطي معظم مناطق السليمانية والعائلات تعبّر عن فرحتها بهذه الطريقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).