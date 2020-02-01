2020/02/01 | 12:08 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة للمربد: تريث بجلب الجالية العراقية حفاظاً على سلامتهم، وسينقلون لمدينة آمنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 12:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة للمربد: تريث بجلب الجالية العراقية حفاظاً على سلامتهم، وسينقلون لمدينة آمنة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة للمربد: تريث بجلب الجالية العراقية حفاظاً على سلامتهم، وسينقلون لمدينة آمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).