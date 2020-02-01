متابعي قناة الخزعلي يصوتون لـ الشيخ علي .. والاخير يغرد لـ

2020/02/01 | 12:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نشرت قناة العد التابعة لـ قيس الخزعلي استبيان رأي حول المرشحين لـ رئاسة الوزراء .فيما صوت غالبية متابعيها لـ فائق الشيخ علي .وقال الشيخ علي في تغريدة له ان 81% من الاصوات كانت له، وهذه نص تغريدته :

قناة (العهد) الفضائية التابعة للعصائب عملت استفتاءً على منصب رئيس الوزراء.بلغ عدد...

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