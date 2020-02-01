"البرتقال والفوط الصحية والليمون".. بدائل الكمامات لمقاومة كورونا

2020/02/01 | 12:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كمامات والتزام بالبقاء في المنازل وغسل الأيادي، طرق يستخدمها الصينيون من أجل الوقاية من فيروس كورونا، ولكن قرر البعض استخدام وسائل غير تقليدية لمقاومة الفيروس القاتل.

وأجبر نقص الأقنعة الواقية سكان الصين، على استخدام أشياء أخرى للوقاية من الفيروس الذي تسبب في مقتل 212 شخصا حتى الآن، وإصابة ما لايقل عن 7700 شخص في 17 دولة، مثل حملات الصدر والفوط الصحية، بالإضافة إلى البرتقال والليمون والزجاجات البلاستيكية والجريب فروت، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأظهرت الصور التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بـ الصين، الآلاف من السكان المحليين يصطفون لأميال لمحاولة شراء الأقنعة، وبينهم من اضطر للمبيت في الشارع على أمل الحصول على الأقنعة.

واضطر بعض الأشخاص لإعادة استخدام أقنعتهم بعد غليها في الماء الساخن وانتظار جفافها، ما جعل خبراء يحذرون من خطورة إعادة استخدام الأقنعة المستعملة، لأن ذلك يقلل بشكل كبير من فعالية الأقنعة، وينبغي التخلص منها بعد 4 ساعات فقط من استخدامها.

وفرضت بعض المقاطعات الصينية غرامة على من لا يرتدون الأقنعة مثل مقاطعة "قوانغدونغ"، ما جعل الحكومة الصينية تجعل السجناء يعملون على مدار الساعة لإنتاج المزيد من الأقنعة في هونج كونج، كما اتصلت بـ 140 من موردي الأقنعة في عشر دول.

ويعتقد أن الفيروس الجديد، قد نشأ في أواخر العام الماضي في سوق المواد الغذائية في مدينة "ووهان" الصينية التي كانت تبيع الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة، ورجح خبراء الصحة أنه ربما يكون قد نشأ في الخفافيش ثم انتقل إلى البشر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ الدولية بعد انتشار المرض، وأوصت الأشخاص بغسل أيديهم بشكل متكرر، وتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وتجنب الاتصال الوثيق مع المرضى.

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