زلزال جديد يضرب شرقي تركيا

2020/02/01 | 12:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، أن ​زلزالا بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية ألازيغ الواقعة شرقي ​تركيا​.

وذكر بيان للهيئة أن الزلزال وقع على عمق 6.97 كيلومترا تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء سيفيرجه في الولاية التركية.

وضرب زلزال، مساء الجمعة، مناطق شرق تركيا بلغت قوته 6.8 درجة، وكان مركزه في ولاية ألازيغ، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، كما شعر به سكان عدة دول مجاورة.

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