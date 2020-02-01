للمرة الثانية في أقل من اسبوع.. خروج طائرة ايرانية عن المدرج اثناء هبوطها

2020/02/01 | 12:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن طائرة تابعة لشركة “إيران إير” خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار كرمانشاه غرب البلاد من دون وقوع إصابات، اليوم السبت، وذلك في حادثة هي الثانية في أقل من أسبوع.وأضاف أن الرحلة الجوية الإيرانية القادمة من العاصمة طهران لم تواجه أي مشاكل فنية.وذكرت وكالة الأنباء […]

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