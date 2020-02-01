مكافحة متفجرات كربلاء يعلن عبر “العهد نيوز” عن حملة تثقيفية ويخصص الرقم الساخن (404) للحالات الطارئة

2020/02/01 | 12:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم مكافحة المتفجرات في محافظة كربلاء المقدسة، عن المباشرة بحملة تثقيفية وتخصيص الرقم الساخن (404) للحالات الطارئة.وقال مدير اعلام قيادة شرطة كربلاء المقدسة في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت،: “بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني ومتابعة مدير قسم مكافحة المتفجرات جرت حملة تثقيفية بغية الابلاغ عن الحالات الطارئة وتوعية […]

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