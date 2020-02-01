آخر تحديث.. لائحة بأسماء دول سجلت إصابات بكورونا

2020/02/01 | 12:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- بلغ عدد الدول التي سجلت إصابات مؤكدة فيروس كورونا 26 دولة مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية.

وتوفي حتى الآن 259 شخصاً في الصين وحدها فيما أصيب أكثر من 11 آلفاً بالفيروس الذي اكتشف في مدينة ووهان الصينية قبل أيام قليلة.

وهذه آخر لائحة بأسماء الدول وعدد الحالات المؤكدة بصورة رسمية:

1- أستراليا (9 إصابات على الأقل)

2- كمبوديا (إصابة واحدة على الأقل)

3- كندا (4 إصابات على الأقل)

4- فنلندا (إصابة واحدة على الأقل)

5- فرنسا (6 إصابات على الأقل)

6- ألمانيا (5 إصابات على الأقل)

7- هونغ كونغ (12 إصابات على الأقل)

8- اليابان (17 إصابة على الأقل)

9- موناكو (7 إصابات على الأقل)

10- ماليزيا (7 إصابات على الأقل)

11- نيبال (إصابة واحدة على الأقل)

12- سنغافورة (13 إصابات على الأقل)

13- كوريا الجنوبية (11 إصابات على الأقل)

14- سيريلانكا (إصابة واحدة على الأقل)

15- تايوان (9 إصابات على الأقل)

16- تايلاند (19 إصابة على الأقل)

17- الإمارات العربية المتحدة (4 إصابات على الأقل)

18- الولايات المتحدة الأمريكية (7 إصابات على الأقل)

19- فيتنام (5 إصابات على الأقل)

20- إيطاليا (إصابتان على الأقل)

21- الهند (إصابة على الأقل)

22- الفلبين (إصابة على الأقل)

23- روسيا (إصابتان على الأقل)

24- إسبانيا (إصابة واحدة على الأقل)

25- السويد (إصابة واحدة على الأقل)

26- المملكة المتحدة (إصابتان على الأقل)

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