2020/02/01 | 12:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: رئيس الجمهورية يعتزم تكليف علاوي بعد توافق الصدر والعامري عليه) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: رئيس الجمهورية يعتزم تكليف علاوي بعد توافق الصدر والعامري عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).