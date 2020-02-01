مُسلسَل الاعتداءات يتكرّر.. /٥/ قذائف تستهدف «قاعدة القيّارَة» في الموصل

2020/02/01 | 12:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق بعد استهداف #السفارة_الأميركية في بغداد، بـ /٣/ صواريخ كاتيوشا منذ أيام قلائل، سقطَت لأول مرّة في داخل السفارة، بالضبط في مطعمها، عادت الاستهدافات من جديد للمرّة […]

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