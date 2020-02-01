نائب: تأخير صرف رواتب موظفي الدولة لعدم إقرار الموازنة غير مبرر

2020/02/01 | 12:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حمل النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم السبت، حكومة تصريف الاعمال مسؤولية تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، معتبراً اياه امر غير مقبول كونه بتماس مباشر مع حياة الموظفين والتزاماتهم المعيشية.

وقال البعيجي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "لايوجد سبب لتأخير صرف رواتب الموظفين حتى وان لم يتم اقرار الموازنة العامة للبلد للعام الحالي على اعتبار انه يتم الصرف على قانون ١٢/١ للعام السابق لذلك يجب صرف الرواتب باسرع وقت ."

واضاف، ان "تأخر اقرار الموازنة العامة للبلد سيضر كثيرا باقتصادنا وسيوقف الاعمال بالمشاريع وسينعكس سلبا على الواقع العام في البلد ناهيك عن تعطل مصالح ابناء الشعب العراقي التي لها ارتباط مباشر باقرار الموازنة العامة للبلد لذلك نأمل باختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة لانهاء هذه الازمة التي يمر بها البلد".

وتابع البعيجي ان "اغلب ابناء الشعب العراقي هم موظفون بالدولة وينتظرون نهاية الشهر لاستلام مرتباتهم وهاهو الشهر انتهى ولم يتم صرف رواتبهم تحت ذريعة عدم اقرار الموازنة وهذا الامر غير صحيح بالتالي على حكومة تصريف الاعمال الايعاز الى وزارة المالية بدفع رواتب موظفي الدولة جميعا والذين اغلبهم لم يستلموا الى الان وعدم المماطلة بدفعها وتاخيرها لانها شريان حياة الموظفين ولايمكن السماح بتاخير صرفها لانه امر مرفوض نهائيا".

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