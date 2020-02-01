المرور تعلن تمديد ساعات العمل لدوائرها في بغداد

2020/02/01 | 12:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، تمديد ساعات عمل الدوام الرسمي في دوائرها على إثر الزخم الحاصل على مواقع التسجيل.وذكرت المديرية في بيان مقتضب، إنه "بالنظر للزخم الحاصل في مواقع التسجيل في بغداد امر مدير المرور العام باستمرار الدوام الرسمي اليومي لكافة أقسام التسجيل والمشروع الوطني لغاية الساعة السادسة مساء في بغداد فقط".

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