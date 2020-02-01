استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية

2020/02/01 | 12:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، السبت، (1 شباط 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119.950 ديناراً لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:سعر بيع الدولار = 121.500 دينار.سعر شراء الدولار = 120.500 دينار.

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