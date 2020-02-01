اجلاء 71 طالبا عربيا من مدينة ووهان الصينية

2020/02/01 | 12:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أجلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم السبت، 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "طائرة وصلت فجر اليوم إلى مطار الملكة علياء الدولي، وعلى متنها 71 طالبا أردنيا وعربيا قادمين من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس الكورونا".

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة الأردني بالوكالة صالح الخرابشة، قوله إن "الطائرة أقلت 55 طالبا أردنيا، و7 طلاب من فلسطين و3 من سلطنة عمان و3 تونسيين وبحريني ولبناني، بالإضافة لزوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، وأفراد الطاقم الطبي وأفراد الطائرة".

وأوضح الوزير أن "الطلاب سيتم نقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي في عمان لفحصهم والتأكد من خلوهم من المرض، من دون دخولهم إلى مبنى المطار كإجراء احترازي".

من جهته، قال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية حكمت أبو الفول، إن "الطلبة الاردنيين والعرب بصحة جيدة لكن سيتم وضعهم بالحجز التحفظي في مستشفى العزل واستقبالهم من قبل كوادر طبية مجهزة"، مؤكدا أنه "تم تجهيز جميع الاجراءات داخل العزل للتأكد من سلامتهم".

وأضاف أنه "سيبدأ الفحص الأحد بعد وصول الشرائح المعدة للفحص بالإضافة لحجز الطائرة 5 أيام لتعقيمها".

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