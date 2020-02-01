القبض على متهم بالسرقة في بغداد

2020/02/01 | 12:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القاء القبض على متهم بسرقة سيارة متوقفة قرب احدى الشركات في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز مكتب الاعظمية التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة عجلة نوع "لاندكروز" متوقفة قرب احدى الشركات في جانب الرصافة من العاصمة بغداد".

وأضافت انه "تم التحقيق مع المتهم واعترف بجريمة السرقة، حيث عرضت اوراقه التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة ٤٤٦ ق.ع".

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