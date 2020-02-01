مسؤول امني لـ”العهد نيوز”: اربيل تعيد ثلاثة صينيين وتمنع دخولهم

2020/02/01 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول امني بمطار اربيل ، بإعادة صينيين لبلادهم بعد دخولهم اربيل .وقال المسؤول في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، إنه “تم إعادة ثلاثة صينيين من مطار اربيل ومنع دخولهم اليوم إلى المحافظة” لافتا الى أن “كل من يحمل جواز اجنبي وقد زار الصين اعتبارا من 1/14 لن يدخل اربيل بأي شكل، وإلغاء الفيزا الإلكترونية للصين”.[…]

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