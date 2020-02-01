2020/02/01 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تنشر رسائل توعية لتجنب مرض فيروس الكورنا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تنشر رسائل توعية لتجنب مرض فيروس الكورنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).