2020/02/01 | 12:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، عن اتفاق القوى السياسية على تكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس الوزراء، مبينا أن هذا الاتفاق نهائي وبموافقة جميع الأطراف.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “القوى السياسية اتفقت على تولي محمد توفيق علاوي منصب رئاسة الحكومة المؤقتة”.وأضاف أن “هذا الاتفاق جاء بعد محاورات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاق على تولي محمد علاوي منصب رئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتفاق على تولي محمد علاوي منصب رئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).