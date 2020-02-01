صواريخ كاتيوشا تستهدف القاعدة العسكرية الامريكية في ” القيارة ” في نينوى

2020/02/01 | 12:36 - المصدر: النهرين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في محافظة نينوى عن استهداف القاعدة العسكرية الامريكية في ” القيارة ” في نينوي ٫ بخمس قذائف كاتيوشا حيث تتمركز قوات أمريكية.

وذكرت الخلية في بيانها، أن “القاعدة الجوية تقع ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشرة وتتمركز فيها قوات أمريكية”.

وأضاف البيان، أنه “ليست هناك أي خسائر بشرية أو مادية”.

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