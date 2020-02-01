الحشد الشعبي يتصدى لهجوم شنه عناصر جماعة “داعش”

2020/02/01 | 12:36 - المصدر: النهرين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدت قوات اللواء 18 في الحشد الشعبي لهجوم شنه عناصر جماعة “داعش” الوهابية غربي محافظة الانبار، حسبما أعلن نائب قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي أحمد نصرالله.

وقال نصر الله في بيان إن قوات اللواء 18 في الحشد الشعبي تصدت، مساء الجمعة لهجوم شنه عناصر فلول تنظيم “داعش” الارهابي ضمن قاطع مسؤولية اللواء في منطقة (صواب) باتجاه منطقة (الحلكوم) جنوب قضاء القائم.

وأضاف، أن عملية التصدي للهجوم استمرت لفترة من الزمن قبل ان يتم دحر القوة الإرهابية المهاجمة، مؤكدا أن قوات الحشد الشعبي ستكون دائما بالمرصاد لأي قوة من الدواعش اينما تواجدت في اي قاطع من قواطع العمليات.

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، عن اعتقال مسؤولي الدعم اللوجستي لـ”الخلايا الارهابية” في صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الاول- قيادة عمليات صلاح الدين بالتعاون مع مكافحة ارهاب المحافظة القت القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة مطيبيجة بصلاح الدين وهم من المسؤولين عن تقديم الدعم اللوجستي للخلايا الارهابية من ارزاق ووقود وما شاكل ذلك”.

وأضاف البيان أن المعتقلين “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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