الكناني لـ”العهد نيوز”: امريكا تستغل اوضاع العراق وتزيد اعداد قواتها في المسعكرات الامريكية

2020/02/01 | 12:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، من قيام الولايات المتحدة الأمريكية استغلال الظروف الحالية التي يمر بها العراق في اعادة تكثيف قواتها داخل المعسكرات الأمريكية.ودعا الكناني في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، “القوى السياسية إلى رفض بقاء التواجد الأجنبي أو ما يعرف بقوات التحالف الدولي داخل العراق ” مبينا ان “ما يحدث […]

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