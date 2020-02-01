الميركاتو الشتوي يغلق ابوابه

2020/02/01 | 12:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إغلاق باب القيد الشتوي أمام الأندية الراغبة في ضم لاعبين جدد لتدعيم صفوفها، بعدما استمر القيد لمدة شهر كامل، منذ 1 كانون الثاني حتى 31 من نفس الشهر.وشهدت فترة الانتقالات الحالية أهم وأبرز صفقة في سوق الميركاتو الشتوي، كان بطلها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي انتقل لصفوف ميلان الإيطالي […]

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