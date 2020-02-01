الحلبوسي يؤكد من الفلوجة أهمية دعم المؤسسة الأمنية والحفاظ على الاستقرار

2020/02/01 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الأنبار

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت (01 كانون الثاني 2020)، أهمية دعم المؤسسة الأمنية وتعز...





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