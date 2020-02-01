نائب في سائرون يكشف حقيقة توصل الكتل السياسية لاتفاق بشأن مرشح رئاسة الوزراء

2020/02/01 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد النائب في تحالف سائرون، رياض المسعودي، السبت (01 شباط 2020)، أن الكتل السياسية لم تتفق حتى الان ...





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