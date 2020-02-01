2020/02/01 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

رد البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد على جميع المشككين بقدراته، وبات يقدم أداء أكثر من رائع في ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تيبو كورتوا.. من صافرات الاستهجان الى ارقام مرعبة مع الريال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تيبو كورتوا.. من صافرات الاستهجان الى ارقام مرعبة مع الريال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).