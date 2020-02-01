2020/02/01 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_الدلفي فايروس كورونا تدفع ثمنه الصين ضريبة للقفزات العملاقة..يتألم المرء حين يسمع المتكلمين عن فايروس كرونا بفجاجة و سخرية..وكأنه وباء يصيب الجرذان أو الصراصير..وليس عدوانا يفتك ببشر مثلنا ..بشر حقيقي أصاب منهم تسعة آلاف وقتل أكثر من مئتينبشر ناضج بلغ مستويات الحداثة أعلى مراتبها، يوازي إعداده خمس سكان الكرة الأرضية..هؤلاء المختلفون الذين ادركوا سر الإنتاج الاقتصادي الذي وصل......

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