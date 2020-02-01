افتتاح 66 مشروعا صناعیا وانتاجیا في طهران

2020/02/01 | 12:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصناعة والتجارة والمعادن في طهران، عن افتتاح 66 مشروعا صناعيا وانتاجيا في العاصمة، في غضون عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية التي انطلقت اليوم حتى 11 فبراير/شباط الجاري.وتبلغ قيمة المشاريع المزمع افتتاحها 9.656 تريليون ريال ( الدولار بالسعر الرسمي= 42 الف ريال) وتستهدف توفير 3257 فرصة عمل، حيث تشمل انشطة معدنية وطبية […]

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